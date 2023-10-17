Bebekler ve ağır hastalar ölümün eşiğinde

İsrail bombalarından kaçan binlerce kişinin sığındığı Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde, diyaliz makinelerine ve yaşam destek ünitesine bağlı hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. İsrail’in elektriği kesmesiyle Gazze’deki hastaneler, binlerce yaralıyı hayatta tutmak için jeneratörlerle çalışıyor.Kızılhaç, jeneratörlerin de yakında duracağı ve tamamen elektriksiz kalan hastanelerin morga döneceği uyarısında bulundu. Kızılhaç’ın bölge direktörü Fabrizio Carboni, “Gazze hastanelerinde elektrik tükeniyor. Yeni doğan bebekler, yaşlı hastalar oksijen desteğini kaybedecek. Böbrek hastaları için diyaliz makineleri, x-ray cihazları duracak” dedi.