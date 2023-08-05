Barbie’yi üreten firma saati 277 dolara “Şef UNO Oyuncusu” arıyor

Barbie serisiyle tanınan ABD merkezli oyuncak üreticisi Mattel, yeni geliştirilen UNO Quatro oyununu test etmesi için “Şef UNO Oyuncusu” arıyor. Bir aylığına işe alınacak kişiye saatte 277,77 dolar ödenecek



Firmanın ilanında, yeni geliştirilen UNO Quatro oyununu test etmesi için “Şef UNO Oyuncusu” arandığı belirtildi. Bir aylığına işe alınacak kişiye saatte 277,77 dolar ödenecek.

Günde 4 saat olmak üzere haftanın 4 günü çalışacak aday, bir haftada 4 bin 444 dolar kazanacak.

İşe alınan kişi, böylelikle bir ayın sonunda toplamda 17 bin 777 dolar gelir elde edecek.

Firmanın oyun geliştirme bölümünün başındaki Ray Adler, ilanla ilgili açıklamasında, “Hayranların UNO’yla etkileşime geçmesi için sürekli yeni yollar yaratmaya çalışıyoruz. Yepyeni oyunumuzu tanıtmaya destek olması için en iyi UNO oyuncusuna bir pozisyon sunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Mattel’in ilanında, pozisyona seçilecek kişinin ABD’deki New York şehrinde hiç tanımadığı kişilerle UNO Quatro oynayacağı ve yeni kart oyununun tanıtımı için sosyal medyada içerikler hazırlayacağı ifade edildi.

Başvuru yapmak isteyen kişilerden, kendilerini tanıttıkları ve oynadıkları unutulmaz UNO oyunlarıyla ilgili anılarını anlattıkları bir video hazırlamaları isteniyor.

UNO’nun

Mattel firması özellikle Barbie’nin gişede yakaladığı başarıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Greta Gerwig’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, halihazırda yılın en iyi performans gösteren üçüncü yapımı olarak dünya çapında yaklaşık 775 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Barbie serisiyle tanınan ABD merkezli oyuncak üreticisi Mattel, yeni UNO oyunu için sıradışı bir iş ilanı açtı.Firmanın ilanında, yeni geliştirilen UNO Quatro oyununu test etmesi için “Şef UNO Oyuncusu” arandığı belirtildi. Bir aylığına işe alınacak kişiye saatte 277,77 dolar ödenecek.Günde 4 saat olmak üzere haftanın 4 günü çalışacak aday, bir haftada 4 bin 444 dolar kazanacak.İşe alınan kişi, böylelikle bir ayın sonunda toplamda 17 bin 777 dolar gelir elde edecek.Firmanın oyun geliştirme bölümünün başındaki Ray Adler, ilanla ilgili açıklamasında, “Hayranların UNO’yla etkileşime geçmesi için sürekli yeni yollar yaratmaya çalışıyoruz. Yepyeni oyunumuzu tanıtmaya destek olması için en iyi UNO oyuncusuna bir pozisyon sunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.Mattel’in ilanında, pozisyona seçilecek kişinin ABD’deki New York şehrinde hiç tanımadığı kişilerle UNO Quatro oynayacağı ve yeni kart oyununun tanıtımı için sosyal medyada içerikler hazırlayacağı ifade edildi.Başvuru yapmak isteyen kişilerden, kendilerini tanıttıkları ve oynadıkları unutulmaz UNO oyunlarıyla ilgili anılarını anlattıkları bir video hazırlamaları isteniyor.UNO’nun TikTok hesabı üzerinden alınan başvuruların son tarihi 10 Ağustos. İşe başlama tarihiyse 13 Eylül.Mattel firması özellikle Barbie’nin gişede yakaladığı başarıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Greta Gerwig’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, halihazırda yılın en iyi performans gösteren üçüncü yapımı olarak dünya çapında yaklaşık 775 milyon dolarlık hasılata ulaştı.