Aynı giyinen 84 yaşındaki ikizler

Doğdukları günden bu yana her gün birbirine benzeyen kıyafetler giyen 84 yaşındaki ikizler, "Shining" filmindeki ikizlere olan ürkütücü benzerlikleri sayesinde internetin yıldızı haline geldi



Washington Post’a “Her zaman tam olarak aynı şeyi giydik” açıklamasında bulunan ikizler, artık öyle bir noktaya geldiler ki alışverişe birlikte çıkıyorlar ve aynı şeyden iki tane alıyorlar.

“Dikkat çekmek için değil, sadece aynı kıyafetleri seviyoruz” diyen McQueen, bir zamanlar kamp danışmanlığı yaptıklarını ancak kampçılardan hiçbirinin danışmanlarının kim olduğunu tam olarak bilemediğini de ekledi.

İkili, birbirlerinden arabayla 10 dakika uzaklıkta ikamet ettikleri memleketleri Salt Lake City’de oldukça iyi tanınıyor. Yabancıların onları görerek çekim yaptığını anlatan ikizler, “Gerçekten çok şaşırdıklarını gösteren tepkiler veriyorlar ve iki kişiyi aynı şekilde görmek insanları neşelendiriyor.” diye ekliyor.

ABD ’nin Utah eyaletinde yaşayan ikizler Anne McQueen ve Susan Briggs, onlarca yıl boyunca aynı kıyafetlerle giyinme alışkanlıkları nedeniyle internette ilgi odağı haline geldiler.Washington Post’a “Her zaman tam olarak aynı şeyi giydik” açıklamasında bulunan ikizler, artık öyle bir noktaya geldiler ki alışverişe birlikte çıkıyorlar ve aynı şeyden iki tane alıyorlar.“Dikkat çekmek için değil, sadece aynı kıyafetleri seviyoruz” diyen McQueen, bir zamanlar kamp danışmanlığı yaptıklarını ancak kampçılardan hiçbirinin danışmanlarının kim olduğunu tam olarak bilemediğini de ekledi.İkili, birbirlerinden arabayla 10 dakika uzaklıkta ikamet ettikleri memleketleri Salt Lake City’de oldukça iyi tanınıyor. Yabancıların onları görerek çekim yaptığını anlatan ikizler, “Gerçekten çok şaşırdıklarını gösteren tepkiler veriyorlar ve iki kişiyi aynı şekilde görmek insanları neşelendiriyor.” diye ekliyor.