Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

ABD’de Jaiden Ashlea, geçen hafta dünyaya gelen oğlunu temmuzda bir kez daha doğuracak

ABD’nin Florida eyaletinde dijital içerik üreticisi Jaiden Ashlea (23) ve Noah Detrick (23) çifti, martta bir bebek beklediklerini öğrendi.Ancak gebeliğin 17’nci haftasında bebeğe omurilik hastalığı ‘spina bifida’ teşhisi kondu. Yani omurgayı oluşturan kemikler omuriliği tamamen örtmüyordu.Doktorlar gebeliği sonlandırmayı teklif etti, çünkü bebek doğarsa hareketleri çok kısıtlı olabilir veya beyin ölümü gerçekleşebilirdi. Çift bebeklerinden vazgeçmeyi düşünmedi. Onun yerine evlerine 2 saat uzakta bir hastanede annenin ameliyat olabileceğini öğrendiler.Teşhisten altı hafta sonra ülkede bu ameliyatı yapan 12 hastaneden birine yatan Ashlea’ye sezaryen uygulandı. Amniyon sıvısı boşaltıldı. Hatta bebeğe adı da verildi. Levi James bebek ameliyat edildi.Daha sonra anne karnına yeniden konuldu. Altı saatlik ameliyat başarıyla sonuçlandı. 27 haftalık bebek gelişimine anne karnında devam edecek. 37 haftalık olunca, temmuzda yeniden dünyaya getirilecek.Anne Ashlea, bu süreçte hastanede gözetim altında tutulacak. Ashlea, “Karnımı tekmeleyince dünyalar benim oluyor, bir mucizeyi taşıyorum” diyor. Levi James, doğunca da 18 yaşına kadar fizik tedavi görecek.