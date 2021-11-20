Aynı anda 9 kadınla evlendi





Brezilyalı erkek model Arthur O Urso, özgür aşka teşvik ve tek eşliliği protesto etmek için aynı anda dokuz kadınla evlendi. Arthur O Urso, daha önce de eşiyle eş değiştirme partilerine katıldığını söylenmişti.

Nikah Sao Paulo'da bulunan bir Katolig kilisesinde kıyıldı.

Daha önce Luana Kazaki isimli bir kadınla evli olan Arthur, balayı sırasında insanları özgür aşk ve çok evliliğe teşvik etmek için böyle bir karar aldığını söyledi.

Arthur ve Luana, Fransa'da balayı sırasında plajda tamamen çıplak bir şekilde yürürken çektikleri fotoğrafları paylaşmalarından sonra büyük tepki çekti.

Sürekli çıplak kalma özgürlüğü hakkında konuşma yapan çift, müstehcen siteye üye olduktan sonra, başka çiftlerle eş değiştirme partilerinde ilişkiye girdikleri anlara ait videoları satarak, bir ayda 56,000 sterlin kazandığını açıkladı.

