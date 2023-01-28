Ay'a ayak basan astronot Aldrin, 93 yaşında evlendi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu..
Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93. yaş gününde uzun zamandır sevdiği Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı..
Los Angeles'ta küçük bir tören ile evlendiklerini belirten Aldrin, "Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlıyız." ifadesini kullandı..
Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı.
Eşi Faur'un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi..
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