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Avustralya'da kasırga alarmı

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Avustralya'nın batısını saatte 285 km hızla vurması öngörülen Ilsa Kasırgası'nın şiddetlenerek karaya yaklaştığı bildirildi

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Avustralya'da kasırga alarmı
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Avustralya'yı saatte 285 km hızla vurması beklenen Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı.
Yetkililer, Ilsa Kasırgası'nın şiddetlenerek karaya yaklaştığını duyurdu. Kasırganın Avustralya'yı saatte 285 kilometre hızla vurması bekleniyor.
CNN’in haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, Ilsa Kasırgası'nın bu sabah saatteki hızı 285 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlarla Batı Avustralya'da etkili olacağı belirtildi.
On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.
Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja Tropikal Kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

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