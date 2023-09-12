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Avrupa’da 41,2 milyon kişi ısınamadı

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Geçen yıl Rusya'nın Avrupa'ya yönelik uyguladığı gaz ambargosu ve AB genelinde yaşanan enerji krizi, yaklaşık 42 milyon Avrupalıyı soğukta bıraktı

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Avrupa’da 41,2 milyon kişi ısınamadı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2022 yılında evlerin ısınması ile ilgili yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı.
Buna göre, geçen kış döneminde 448 milyonu bulan AB nüfusunun yüzde 9,3’ü evlerini yeterince ısıtamadı. Böylece 41,6 milyon AB vatandaşı, geçen yıl kış aylarında soğukta kaldı.
AB ülkelerinde evini yeterince ısıtamayanların oranı 2021’de yüzde 6,9 seviyesindeydi.
Evini ısıtamayanların sayısındaki hızlı artış dikkati çekti. Geçen kış evini ısıtamayanların oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 yükseldi.
EN YÜKSEK ORAN BULGARİSTAN’DA
AB ülkeleri arasında evini ısıtamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 22,5 ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı, yüzde 19,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 18,7 ile Yunanistan, yüzde 17,5 ile Portekiz ve Litvanya, yüzde 17,1 ile İspanya ve yüzde 15,2 ile Romanya izledi.
Evini yeterince ısıtamayanların oranı Fransa’da yüzde 10,9, İtalya’da yüzde 8,8, Almanya’da yüzde 6,6 ve Hollanda’da yüzde 5,3 olurken, söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,4 ile Finlandiya, yüzde 2,1 ile Lüksemburg, yüzde 2,6 ile Slovenya ve yüzde 2,7 ile Avusturya oldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi AB’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya konumundaydı.
Savaşla birlikte Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı büyük ölçüde düştü. Avrupa’da gaz ve elektrik fiyatları hızla yükseldi ve AB genelinde enerji krizi başladı
 
 
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