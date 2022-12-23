Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek

Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, Noel ve yılbaşını grevlerin gölgesinde geçirecek

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev dalgası, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından Noel ile yılbaşı döneminde de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Fransa, İspanya ve İngiltere 'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, Noel ve yılbaşını grevlerin gölgesinde geçirecek.

İngiltere'de demir ve hava yolu ile posta servisi çalışanlarının yanı sıra otobüs şoförlerinin süregelen iş bırakma eylemi, Noel haftasında da hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Ülkede havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye sınır güvenlik personeli, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık tarihlerinde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında grev yapacak.

Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor.

İş bırakma eylemine katılacak yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor. Bu nedenle Noel döneminde havalimanlarında uzun kuyrukların oluşabileceği öngörülüyor.

Sınır güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında ordu personeli ve İçişleri Bakanlığı gönüllüleri sahada görevlendirilerek, yolcuların yaşayacağı aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Hükümet, grev nedeniyle yolculara seyahate çıkmadan önce seyahat operatörlerine danışmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 40 bin demir yolu çalışanı, Noel boyunca 24-27 Aralık tarihlerinde greve gidecek.

İngiltere'nin güneydoğusunda ve başkent Londra'da görev yapan PCS sendikasına üye trafik görevlileri, 23-25 Aralık tarihlerinde, West Midlands ve Güney Batı'da 30 ve 31 Aralık'ta grev yapacak. Öte yandan çalışanlar, 3-4 Ocak'ta da İngiltere genelinde iş bırakacak.

Güney ve batı Londra'daki otobüs şoförleri 24, 27 ve 31 Aralık'ta iş bıracak. Otobüs şoförleri, yılbaşından sonra da 8 gün daha greve gitmeyi planlıyor.

Bu yıl, sevdiklerine Noel kartı gönderecek olanları da kötü bir sürpriz bekliyor. İngiltere'de İletişim Çalışanları Sendikasına (CWU) üye Royal Mail posta servisi çalışanları, Noel öncesinde en yoğun günler olan 23-24 Aralık'ta greve gideceğini açıkladı.

- Binlerce Fransız, Noel'de ailesiyle bir araya gelemeyecek

Fransa'nın demir yolları şirketi SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve makinistlerle eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edildi.

Grevin Hristiyanların Noel'i kutladığı zamana denk gelmesiyle binlerce Fransız'ın Noel'de ailesiyle bir araya gelemeyeceği aktarılıyor.

Tren seferi iptal edilen Fransızların, otobüs seferi veya araç paylaşımı hizmeti veren şirketlere yöneldiği kaydedildi. Tren kontrolörlerinin grevinin, SNCF'ye maliyetinin yaklaşık 100 milyon avro olabileceği belirtildi.

- İspanya'da ucuz tarifeli havayolları Noel ve yılbaşında grevde

İspanya'da ucuz tarifeli hava yollarından Ryanair, Vueling ve Air Nostrum'un çalışanları, Noel ve yılbaşı döneminde greve gidiyor.

Kabin memurları ve pilotların dahil olduğu grevler kapsamında Ryanair'ın 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak, Vueling'in 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak, Air Nostrum'un da 22, 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak'ta greve gideceği açıklandı.

Grevlerin ilk günlerinde 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Hava yolları çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor.

İş bırakma eyleminden en çok etkilenecek havalimanlarının Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca olacağı, grev günlerinde ortalama 70 kadar uçuşun iptalinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.