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Avrupa'da bir ilk: Paris'te son elektrikli scooter da kaldırıldı

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Fransa'nın başkentinde uzun süredir devam eden tartışmaların sonuna gelindi. Paris sokaklarındaki elektrikli scooterlar kaldırıldı.

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Avrupa'da bir ilk: Paris'te son elektrikli scooter da kaldırıldı
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'nın başkenti , kiralık scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

Paris'te elektrikli scooterlar uzun zamandır tartışma konusuydu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Nisan ayında referandum çağrısında bulunmuş, halkın neredeyse yüzde 90'ı scooterların yasaklanması yönünde oy kullanmıştı.

Referanduma katılım yalnızca yüzde 7 buçuk gibi düşük bir oran ile sınırlı kalsa da, sonuç demokratik bir zafer olarak karşılık gördü.

Belediye, kiralık scooter şirketlerine araçların toplanması için Eylül ayının başına kadar zaman tanıdı. Verilen sürenin sonuna gelinirken Paris'teki yaklaşık 15 bin elektrikli scooterdan sonuncusu da sokaktan kaldırıldı.
Avrupa'da bir ilk: Paris'te son elektrikli scooter da kaldırıldı - 1

2021'DE 24 KİŞİ ÖLDÜ

2021 yılında, Fransa genelinde elektrikli scooterlar nedeniyle yaşanan kazalarda biri başkentte olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl ise Paris'te 3'ü ölümlü olmak üzere toplamda 459 kaza meydana geldi. 

Elektrikli scooterların kaldırılmasının ardından kiralık bisiklet kullanımının artması öngörülüyor. 


 
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