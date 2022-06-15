Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi

Şili'nin yağış seviyeleri, 13 yıllık tarihi bir kuraklık sırasında rekor seviyelerde geriledi. Ülkenin merkezindeki Penuelas baraj gölü, 20 yıl öncesine kadar Valparaiso kenti için ana su kaynağıyken, küçük bir su birikintisine dönüştü.

Güney Amerika ülkesi Şili’de son 13 yıldır ölümcül bir kuraklık yaşanıyor. Daha yüksek hava sıcaklıkları, bir zamanlar ilkbahar ve yaz için önemli su kaynağı olan And Dağları'ndaki karın hızla erimesine neden oldu. Bu durum ise ülkenin baraj göllerine ve nehirlerine gelen suyu neredeyse yok etti.

Bununla birlikte kuraklık, dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de maden üretimini de vurdu. Liityum üretimi için su kullanımı konusunda büyük krizler yaşandı.

"BİZE SU GÖNDERMESİ İÇİN TANRI'YA YALVARIYORUZ"

Penuelas baraj gölünün yakınında yaşayan 54 yaşındaki Amanda Carrasco, "Bize su göndermesi için Tanrı'ya yalvarıyoruz. Eskiden burada pejerrey (yerli bir balık türü) balıklarını avlardık. Hiç böylesini görmemiştim. Daha önce daha az su vardı ama şimdiki gibi değil” diye konuştu.

"TARİHİN EN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Valparaiso'ya su sağlayan şirket ESVAL'in genel müdürü Jose Luis Murillo ise baraj gölündeki su miktarının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu açıkladı.

Murillo, "Temelde sahip olduğumuz şey sadece bir su birikintisi. Birkaç on yıl önce Penuelas baraj gölünün, Valparaiso için tek su kaynağı olduğunu düşündüğünüzde yaşanılan kaybın önemini görebilirsiniz” dedi.

NEDENİ KÜRESEL ISINMA

Öte yandan, bilim insanları çölleşmenin nedeninin küresel ısınma olduğunu açıkladı. Uzmanların bildirdiğine göre, daha önceleri Pasifik'ten gelen düşük basınçlı fırtınalar ,kışın Şili üzerinde yağış oluşturarak, And dağlarını karla dolduruyordu.

Ancak, deniz sıcaklığı ve yağış oranları üzerine küresel bir araştırmaya göre, Şili kıyılarıa fırtınaların gelmesini engelleyen denizde meydana gelen ısınma, yükselen küresel deniz sıcaklığıyla yoğunlaştı. Bu arada Antarktika'daki ozon incelmesi ve sera gazları da Şili’deki koşulların kötüleşmesine neden oldu.

Şili'nin Montenegro köyünde hayvancılık yapan Segundo Aballay ise kuraklığım halkın yaşamı ve geçim kaynakları üzerindeki etkisini şu sözlerle açıkladı:

HAYVANLAR ZAYIFLIYOR, ARDINDAN ÖLÜYOR

“Bu yıl yağmur yağmazsa yapacak bir şeyimiz kalmayacak. Hayvanlar her geçen gün zayıflıyor ve ölüyor."

GELECEK 30 YIL İÇİNDE DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Ne yazık ki, Aballay gibi tarım işçileri için gelecek kolay olmayacak. Şili Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, matematiksel modeller ve tarihsel verilere dayanarak, ülkenin önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 30 daha az suya sahip olacağını tahmin etti.