Arjantin'in Trump'ı seçimi kazandı

peso yerine dolar

Javier Milei ise seçim kampanyasında, Arjantin'in ekonomik sorunlarını radikal çözümlerle aşmayı vadetmişti.Milei'nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak da var.

“dünyanın en büyük çöplüğü”

Arjantin Merkez Bankası’nı “dünyanın en büyük çöplüğü” olarak nitelendiren Milei, 3 ay önce Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Merkez Bankaları dört kategoriye ayrılır. Biri Fed (Amerikan Merkez Bankası) gibi kötü olanlar, diğeri Latin Amerika’dakiler gibi çok kötü olanlar, korkunç kötü olanlar ve Arjantin Merkez Bankası” demişti.