ABD'de bir kadın, arabasında seks yaptıktan sonra cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığını iddia ederek, eski erkek arkadaşının araba sigortası şirketinden 5,2 milyon dolar kazandı.







Arabanın arka koltuğunda seks sigorta şirketine patladı: 5.2 milyon dolar ödeyecekler



İlginç olay ABD’nin Missouri eyaletinde gerçekleşti.



İsmi açıklanmayan bir kadın, 2017 yılında eski erkek arkadaşı ile arabasının arka koltuğunda birlikte oldu. Çift, yaşadıkları kaçamaktan kısa bir süre sonra ayrıldı.



Ardından kadın, bu birliktelik sırasında HPV virüsü kaptığını iddia ederek, sevgilisinin sigorta şirketine dava açtı. İngiliz DailyMail gazetesi tarafından ele geçirilen mahkeme belgelerine göre, kadın, 2017 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinden o gün HPV kaptığını iddia etti.



Mahkeme belgelerinde, erkek arkadaşına HPV teşhisi konduğu ancak bunu bile bile kadınla ilişkiye girdiği ortaya çıkarıldı.



TAM 4 YIL SONRA ONAYLANDI



Olaydan tam 4 yıl sonra Mayıs 2021’de hakim, kadına HPV virüsü bulaştığını belgelerle gösterirken, bulaşın arabanın arkasında birlikte olduğu sırada gerçekleştiğinin tespit edildiği açıklandı.



Eski erkek arkadaşı enfeksiyon durumunu açıklamamaktan sorumlu bulunurken kadın davayı kazandı ve Missouri Temyiz Mahkemesi’nin haklı bulduğu kadın, 5.2 milyon doların sahibi oldu.



‘ÖDEME MAKUL’



Custodio ve Dubey LLP’nin kurucu ortağı avukat Miguel Custodio, kadına ödenen miktarın ‘makul’ olduğunu söyledi. ‘Bunu o kişinin aracındayken meydana gelen bir yaralanma olarak düşünürseniz, o zaman tamamen bir sigorta şirketinin ödemesi gereken tutar olmalıdır.’ dedi.





Avukat, “Genellikle yaralanmalar, çarpışmalar gibi kazalar sonucu olur. Ancak, sigortalı bir sürücüden cinsel yolla bulaşan hastalık kapma davası türünün ilk örneği olsa da, yaralanmaların kapsamları genişletilebilir. ” diye ekledi.