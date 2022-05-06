banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
19 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
17 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
77 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

Antarktika buzunun altında önemli keşif

banner476

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, batı Antarktika buz tabakasının bir bölümünün altında yatan tortullarda büyük miktarda su tespit edildiği açıklandı

banner825
Antarktika buzunun altında önemli keşif

 

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildiği açıklandı.


 
 
Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 2

ABD, San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Dr. Chloe Gustafson liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan çalışmada, batı Antarktika buz tabakasının bir bölümünün altında yatan tortullarda çok miktarda su tespit edildiği bildirildi.


Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 3

Tespit edilen suyun hacminin birkaç yüz metre derinliğindeki bir rezervuara eşdeğer olduğu aktarıldı.

Su, Whillans Buz Akıntısı'nın altında tespit edilirken, keşfedilen suyun araştırmacıların Science dergisine söylediklerine göre, Antarktika'nın daha sıcak bir dünyaya nasıl tepki vereceği üzerinde önemli bir etkisi olabileceği vurgulandı.


Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 4

Buzulların ve buz akıntılarının tabanındaki su genellikle hareketlerini kayganlaştırdığını belirten bilim insanları, gelecekteki iklim etkilerini simüle eden modellerin söz konusu keşfi hesaba katmak zorunda kalacaklarının altını çizdi.


Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 5

Scripps buzulbilim profesörü Helen Fricker, "Bir direnç modeli elde edersiniz ve ne kadar su olduğunu bulmak için bunu tersine çevirmeniz gerekir ve tespit edilen miktar çok büyük" dedi.


Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 6

Fricker, "İnsanlar uzun zamandır bu yeraltı suyunun orada olduğundan şüpheleniyorlardı, ancak ilk kez gerçekten ölçebildik" diye konuştu.

Yeraltı suyunun, bodrum kayalarının ısısı nedeniyle potansiyel olarak nispeten sıcak olduğu belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.