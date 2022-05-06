Antarktika buzunun altında önemli keşif

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, batı Antarktika buz tabakasının bir bölümünün altında yatan tortullarda büyük miktarda su tespit edildiği açıklandı

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildiği açıklandı.

ABD, San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Dr. Chloe Gustafson liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan çalışmada, batı Antarktika buz tabakasının bir bölümünün altında yatan tortullarda çok miktarda su tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen suyun hacminin birkaç yüz metre derinliğindeki bir rezervuara eşdeğer olduğu aktarıldı.

Su, Whillans Buz Akıntısı'nın altında tespit edilirken, keşfedilen suyun araştırmacıların Science dergisine söylediklerine göre, Antarktika'nın daha sıcak bir dünyaya nasıl tepki vereceği üzerinde önemli bir etkisi olabileceği vurgulandı.

Buzulların ve buz akıntılarının tabanındaki su genellikle hareketlerini kayganlaştırdığını belirten bilim insanları, gelecekteki iklim etkilerini simüle eden modellerin söz konusu keşfi hesaba katmak zorunda kalacaklarının altını çizdi.

Scripps buzulbilim profesörü Helen Fricker, "Bir direnç modeli elde edersiniz ve ne kadar su olduğunu bulmak için bunu tersine çevirmeniz gerekir ve tespit edilen miktar çok büyük" dedi.

Fricker, "İnsanlar uzun zamandır bu yeraltı suyunun orada olduğundan şüpheleniyorlardı, ancak ilk kez gerçekten ölçebildik" diye konuştu.

Yeraltı suyunun, bodrum kayalarının ısısı nedeniyle potansiyel olarak nispeten sıcak olduğu belirtildi.