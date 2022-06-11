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Annesini öldürdü, cesedi evde sakladı

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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin başşehri Lucknow’da online oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir genç, annesini öldürdü

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Annesini öldürdü, cesedi evde sakladı
 
 
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin başşehri Lucknow’da online oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir genç, annesini öldürdü.
Polis tarafından yapılan açıklamaya nazaran genç, pazar günü sabah lokal saatle 03.00 sıralarında oyun oynamasına müsaade vermeyen annesini uyurken babasına ilişkin ruhsatlı tabancayla vurdu. Annesinin cansız vücudunu 3 gün boyunca bir odada saklayan genç, 10 yaşındaki kız kardeşini ise kimseye söylememesi için öldürmekle tehdit etti. Polis, gencin cesedin kokusunu bastırmak için oda spreyi kullandığını söz etti.
Polis açıklamasına nazaran, orduda misyonlu olan baba, olayın yaşandığı gün kent dışında misyondaydı. Genç, annesini arayan babasına annesinin konuta gelen elektrikçi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine babanın yakınlarına haber verdiği ve olay yerine polis çağırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis takımları, komşuların ve gencin tabirini aldıktan sonra cinayeti ortaya çıkardı.
Polis merkezinde sözü alınan genç, hatasını itiraf ettikten sonra çocuk cezaevine gönderildi. Gencin kız kardeşinin ise büyükannesi ve büyükbabasının yanına gönderildiği belirtildi.
 
 
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