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Anı kitabıyla rekor kıran Britney Spears zengin oldu

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Geçtiğimiz günlerde anı kitabı "İçimizdeki Kadın"ı yayımlayan ve şimdiden satış rekoru pop yıldızı Britney Spears'ın yüzü maddi açıdan da gülecek. Ünlü şarkıcı kitap satışından gelen net kârın yüzde 25'ini cebine atacak

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Anı kitabıyla rekor kıran Britney Spears zengin oldu
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41 yaşındaki ABD’li pop şarkıcısı Britney Spears, rekor kıran anı kitabı “İçimdeki Kadın” için 352 milyon TL’lik (12,5 milyon dolar) bir ön ödeme alarak dikkat çekmişti.
Yayınlandığı ilk günden beri “tarihte en çok satan ünlü anı kitabı” haline gelen yapıtla, Spears, halihazırda 400 binden fazla kopya satan kitaptan bir servet kazanmaya hazırlanıyor.
Hem basılı hem de sesli versiyonu bulunan “İçimdeki Kadın”, kitapçılarda 32,99 dolara, Kindle’da 16,99 dolara, sesli kitap ise 29,69 dolara satılıyor.
 
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