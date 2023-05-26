Amsterdam'da esrar yasağı başladı

Amsterdam'da sokaklarda esrar kullanan kişilere 100 Euro para cezası kesilecek

Turistlerin gözde mekanlarından olan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da esrar tüketimiyle ilgili kısıtlamaya gidildi. Yürürlüğe giren yasakla beraber, sokaklarda esrar kullanan kişilere para cezası kesilecek

Yasağın bedeli ise 100 Euro olarak belirlendi.

Kamusal alanda esrar kullanma yasağı, turistlerin en fazla uğradığı Red Light District, Dam Meydanı, Damrak ve Nieuwmarkt’ta uygulanacak.

Esrar kullananlar polis ya da belediye görevlisi tarafından bir kez uyarılacak, uyarıya rağmen içmeye devam edenlere 100 euro para cezası verilecek.

Sokakta esrar yasağı, sadece turistler için değil, bu bölgelerde ikamet eden kişileri de kapsayacak.

Kent merkezindeki esrar satışı yapılan kafelerin (Coffeeshop) teraslarında oturanlar ise, yasaktan etkilenmeyecek. Amsterdam Belediyesi tarafından, yasağın uygulanacağı bölgelere Hollandaca ve İngilizce uyarı tabelaları asıldı.

Düzenlemenin amacı, özellikle kamusal alanlarda uyuşturucu kullanan turistlerden kaynaklanan rahatsızlıkları mümkün olduğunca azaltmak.

Kamusal alanda esrar yasağı, Red Light District'teki (Kırmızı Fener Mahallesi) turistlerin yarattığı rahatsızlıkları önlemek amacıyla hayata geçirilen “Uzak dur!” kampanyasının bir parçası. Belediyeye göre yoğun turist akını, suç ve güvensizliğe neden olan uyuşturucu satıcılarını da bölgeye çekiyor. Bu da, semt sakinleri için huzursuzluğa neden oluyor.

Bu bölgelerde, uzun süredir sokakta alkol kullanımına da izin verilmiyor. “Uzak dur!” kampanyası kapsamında Kırmızı Fener Mahallesi'ndeki dükkan, kafeterya ve dükkanlarda alkol satışına kısıtlama getirildi.

Bölgedeki kafe, restoran ve genelevlerin kapanış saatleri de daha erkene alındı.

