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Amerika’daki kar fırtınasında can kaybı artıyor

ABD ve Kanada'da onlarca yılın en dondurucu kar fırtınası milyonları evlere hapsederken can kaybı da giderek yükseliyor

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Amerika’daki kar fırtınasında can kaybı artıyor
Son yılların en soğuk Noel'ini yaşayan Kuzey Amerika'da dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'nin kuzey, güney ve doğusunda etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Ülkenin kuzey ve doğusunda fırtına etkisini kaybederken, güneyde hala buzlanma uyarıları yapılıyor.
Dondurucu soğuk birçok bölgede hayatı felç ederken, yetkililer can kaybının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Can kayıplarının çoğunun New York, Nebraska, Oklahoma, Kansas ve Colorado eyaletlerinde yaşandığı, ülke nüfusunun yüzde 60'ının fırtınadan olumsuz etkilendiği bildirildi.
Dondurucu soğuklar Kanada'da da ciddi olumsuzluklara yol açıyor. Ülkede bir yolcu otobüsü buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi, kazada 4 kişi hayatını kaybederken 53 kişi yaralandı.
 
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