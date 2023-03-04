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Amazon’da kayboldu, ayakkabısına dolan yağmur suyunu içti

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Bir aydır Amazon'da tek başına kaybolduğunu iddia eden Bolivyalı bir adam, hayatta kalmak için böcek ve solucan yediğini, botlarına su topladığını ve kendi idrarını içtiğini anlattı

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Amazon’da kayboldu, ayakkabısına dolan yağmur suyunu içti
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Amazon ormanlarında kaybolan Jhonattan Acosta adlı avcı, bir ay boyunca solucan yiyerek yaşamını sürdürdü. Acosta, yırtıcı hayvanlardan kaçınmak için ise zorlu bir mücadele verdiğini söyledi.
BBC’nin haberine göre, Bolivya’nın kuzey kesimlerinde 4 arkadaşı ile avlanmaya giden Jhonattan Acosta (30), gruptan ayrıldıktan sonra Amazon ormanlarında kayboldu.
Ormandaki 4’üncü gününde ayak bileğini kıran Acosta, yırtıcı hayvanlardan saklanarak hayatta kalmayı başardı.
Kaybolduğunda yanında fener ve bıçak gibi av ekipmanları olmayan Costa, tüfeğinde yalnızca bir mermisinin bulunduğunu, onu da Güney Amerika’da domuz benzeri hayvan olan pekari sürüsünü dağıtmak için kullandığını söyledi.
Acosta, ayakkabısına doldurduğu yağmur suyunu içerek, böcek ve solucan yiyerek hayatta kaldı.
Amazon ormanlarında yalnız geçirdiği 31 günün ardından bulunan Acosta, “Bu kadar uzun süre insanların aramaya devam etmesine inanamıyorum, bu inanılmaz.” dedi.
Bu süreçte 17 kilo kaybeden avcı, yaşadığı tecrübenin ardından avlanmayı bırakmaya karar verdi.
 
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