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Alp Dağlarına kırmızı kar yağdı

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Fransız Alpleri'nde karın rengi kırmızıya döndü. Bilim insanları dağdaki bu değişimin nedenini araştırıyor. Karın erimesini hızlandıran bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

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Alp Dağlarına kırmızı kar yağdı

 

 

 Fransız Alpleri'nde karın rengi kırmızıya döndü araştırmacılar harekete geçti.


Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 2

Bilim insanları, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükselikte görünen kırmızı kardan örnekler topladı.


Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 3

"Kar kanı" olarak adlandırılan olaya alglerin neden olduğu düşünülüyor.


 
Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 4

Mikroalgler normalde yeşil renkte olsalar da, Güneş ışınlarına maruz kaldıkları için kırmızıya dönmüş olabilecekleri belirtiliyor.

Alglerin varlığı karın erimesini hızlandırıyor.


Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 5

Bilim insanları, alglerdeki artışın iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor. Ekip karbondioksit seviyesi artığında kırmızı karın daha sık görüldüğünü belirtiyor.


 
 
Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 6

Algler yayılırsa, dünyanın dört bir yanındaki kar ve buzulların erimesi hızlanabilir.


 
Alp'lerde kar kırmızıya döndü - 7
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