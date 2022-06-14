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Almanya’yı ayağa kaldıran cinsel istismar raporu

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Almanya’da yayınlanan yeni bir raporda Münster piskoposluğunda son 75 yılda 196 Alman din adamının yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

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Almanya’yı ayağa kaldıran cinsel istismar raporu

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Münster piskoposluğunda 1945-2020 yılları arasında yüzlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Münster Üniversitesi tarafından 2 buçuk yılda hazırlanan bir rapora göre, piskoposluktaki 196 Katolik din adamı söz konusu dönemde en az 610 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Ancak, raporda tespit edilen cinsel istismar vakalarının gerçek sayısının yaklaşık 6 bin olabileceği belirtildi. Rapor, 196 din adamından yaklaşık yüzde 5'nin 10'dan fazla cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kilise üyelerinin olayları örtbas ettiği veya “yüzeysel olarak müdahale ettiği” tespit edildi. Raporda, cinsel istismarda bulunduğundan şüphelenilen rahiplerinin çoğunun görevden alınmak yerine yalnızca görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

Münster Piskoposu Felix Genn rapora ilişkin yaptığı açıklamada, istismar mağdurlarından özür dileyerek, suçluların cezalandırılacağını ifade etti.

Almanya'da 2018'de Katolik kilisesi tarafından hazırlatılan başka bir raporda, 1946-2014 yılları arasında en az 3 bin 677 kişinin din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilmişti. Mağdurların yarısından fazlasının 13 yaşında ya da daha küçük olduğu tespit edilmişti.
Ocak ayında ise Münih başpiskoposluğu tarafından hazırlatılan bir raporda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği açıklanmıştı.

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