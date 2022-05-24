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Almanya’dan kalifiye Rus çalışanlar için hamle

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Almanya Federal İstihdam Kurumu, Rusya'da kapanan uluslararası şirketlerin kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getirileceğini duyurdu

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Almanya’dan kalifiye Rus çalışanlar için hamle

 


 

 Kurum açıklamasında, Rusya-Ukrayna çatışmasından dolayı uluslararası şirketlerin Rusya’dan çekildiğine dikkat çekerek bu kuruluşların kalifiye Rus çalışanlarına Almanya’da çalışma kolaylığı tanınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya’da çalışan uzmanlarınıza Rusya’dan veya başka ülkelerden Almanya’ya giriş imkanı verilmelidir” denildi.

30 Eylül’e kadar devam edecek uygulama kapsamında Rusya’da faaliyetini durduran şirketlerin yılda en az 44 bin Euro kazanan kalifiye Rus çalışanları, Almanya’da çalışabilecek.

Federal İstihdam Kurumu tarafından başvuracak kişilerin kalifiye işçiler veya bilgi ve iletişim teknolojisi konusunda kapsamlı profesyonel bilgiye veya şirkete ait özel bilgiye sahip çalışanlar olması gerektiği belirtildi.

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