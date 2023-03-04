Almanya’da iklim aktivistleri gösteri düzenledi

Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

İklim değişikliğine karşı "Fridays for Future" hareketi tarafından yapılan çağrının ardından Almanya'nın 240 il ve ilçesinde iklimin daha fazla korunması için gösteriler yapıldı.

"Fridays for Future" hareketi, yüzlerce protesto etkinliğinde kamu sektöründeki uyarı grevleriyle dayanışma göstererek "ulaşımda ekolojik bir değişim için yan yana" sloganları attı.

Çoğunluğu gençlerden oluşan çevre aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini ve Paris Anlaşması iklim hedeflerine uymasını istedi.

Gösterilerde "Bombalar yerine ağaçlar", "Yeni sömürgeciliğe, kapitalizme ve fosil yakıtlara karşı birlikte" ve "İklim nötr bir endüstri için" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

