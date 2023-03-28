Almanya’da hayatı durduran grev

Almanya’da ulaşım sektöründe çalışan yüzbinlerce kamu çalışanı iş bıraktı; ülke, tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadı. Şehir içi ve şehirler arası tren seferleri durduruldu. Vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden yararlanamadı, otoyolları kullanamadı, öğrenciler okullarına gidemedi

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından işverenleri yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için ulaştırma sektöründe çalışanlar, önceki gece yarısından itibaren 24 saatlik greve gitti.Almanya'da son 31 yılın en büyük ulaşım grevi; uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.Grev nedeni ile vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden yararlanamadı, otoyolları kullanamadı, öğrenciler okullarına gidemedi. Grev nedeniyle havaalanlarında Pazar ve Pazartesi günleri düzenli seferler durduruldu.Ülkenin en büyük havalimanlarından Münih ve Frankfurt'ta uçuşlar askıya alınırken, Alman demir yolları Deutsche Bahn tarafından uzun mesafeli demir yolu seferleri iptal edildi.Almanya’nın en büyük işçi sendikalarından biri olan Verdi Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçi grevlerinin yüksek enflasyonun ortasında milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi olduğunu belirtti.Werneke, işverenlerin uyarı grevlerinin müzakereler üzerinde yük oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Orta gelir grubundakiler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanları, elektrik, gaz ve gıdaya yapılan muazzam zamları özel bir yük olarak görüyor." ifadesini kullandı.Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 euro ücret artışı istiyor.EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor.Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.Rusya-Ukrayna savaşı öncesi enerji konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, yeni enerji kaynakları arayışına girdiği için yüksek enflasyondan olumsuz etkilenirken, ülkede enflasyon, son aylarda Euro Bölgesi ortalamasını aştı.İsrail’de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar haftalardır devam ediyor.Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan yasa tasarısının Senato'da onaylanmasıyla protestolarda tansiyon yükseldi.