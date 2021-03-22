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Almanya, karantinayı 18 Nisan'a kadar uzattı

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Almanya, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinayı 18 Nisan'a kadar uzattı

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Almanya, karantinayı 18 Nisan'a kadar uzattı
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Almanya'da karantina tedbirleri, enfeksiyon oranlarının, yetkililerin hastanelerin aşırı gerileceğini söylediği seviyeyi aşmasıyla birlikte 18 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bölgesel liderler, bu ayın başlarında yaptıkları son toplantıda, daha bulaşıcı varyantların pandemiyi kontrol etmeyi zorlaştırdığını söyleyen Angela Merkel'in itirazlarını geçersiz kılan ihtiyatlı bir açılış konusunda anlaşmışlardı. Robert Koch Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, son bir haftadaki vaka ortalamasının Pazar günü yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin tükenmeye başlayacağı 100 eşiğinin üzerinde olan 103,9 olduğunu açıkladı.

Karantinanın uzatılmasının temelini oluşturan taslak metinde kilitlemenin 18 Nisan'a kadar devam etmesi gerektiği ve bu durumun bir "acil durum freni" olacağı belirtiliyor.

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Etiketler; #karantina #Almanya
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