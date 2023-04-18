Almanlar şaştı

Almanya’da 100 metre uzunluğundaki bir sokağı satın alan Türk, orada oturanlara yazı gönderdi ve "3 Mayıs’a kadar ya evinizin önünü satın alırsınız ya da yolu kapatırım" dedi. Sokakta oturan Almanlar panikte, toplantı üstüne toplantı yapılıyor



Almanlar da, “Sokağımızı kapatıyorlar, kapıya çıkamayacağız” diyerek ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild’e koştu. Geçmek isteyenden para talep eden Türk yatırımcı, sokak sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi.

SADECE 2500 EURO'YA KOCA SOKAK

Başka bir kasabada oturan Türk yatırımcının, 100 metrelik sokağı 2500

Geçen yıl sokağı alan Türk, “Evinize ve halen kullandığınız park yerlerine ulaşmak istiyorsanız, kullandığınız bölümü benden satın alabilirsiniz. Bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz” diye mektup gönderdi.

Sokakta evi olan ve oradan geçmek, orayı kullanmak, park etmek zorunda olan Almanlar panikte.

Sokakta yaşayan 64 yaşındakİ Lydia Saam, “Benim posta kutuma böyle bir uyarı gelince önce bunun 1 Nisan şakası olduğunu sandım. Mesajda 21 Temmuz 2022’den beri Yıldırım S. isimli adamın bu sokağın sahibi olduğu yazıyordu” dedi.

BELEDİYE, “PAHALI” DİYE ALMAMIŞ

Bild am Sonntag gazetesi sokağın Zweibrücken belediyesi tarafından, “ekonomik gerekçelerle” satın alınmadığını duyurdu.

Yıllardır sokakta yaşayan Alman ev sahipleri, bu durum yüzünden evlerini de satamadıklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Sokakta yaşayan 74 yaşındaki Marianne Nicolau, “Eşim Alexander ile 15 yıldır bu sokakta yaşıyoruz. Evi satmak istiyorduk ve birçok insanla da görüştük. Fakat bütün bu olaylardan sonra bütün alıcılar yan çizdi” dedi.

Nicolau, “Sokakta yaşayan diğer komşular gibi ben de Hunsrück’te yaşayan bir adamın nasıl Zweibrücken’de bir sokağı satın aldığını ve bu kadar yüksek fiyatlarla insanlara sattığını sorguladım” yorumunu yaptı.

3 Mayıs'a kadar anlaşma olmazsa, sokağın nasıl kapatılacağı henüz bilinmiyor.

Bu caddede oturan Almanlar, çözüm bulmak için toplantılar yapıyor. Alman medyası sürekli takipte.

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletindeki Zweibrücken kasabasında, Siebenpfeifferstr. adlı sokağı satın alan Yıldırım S. isimli bir Türk, Almanlar'a, “Kapınızın önündeki bölümü benden satın almazsanız, sokağa kapatacağım” diye yazı gönderdi.Almanlar da, “Sokağımızı kapatıyorlar, kapıya çıkamayacağız” diyerek ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild’e koştu. Geçmek isteyenden para talep eden Türk yatırımcı, sokak sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi.Başka bir kasabada oturan Türk yatırımcının, 100 metrelik sokağı 2500 Euro 'ya satın aldığı belirtildi. Ada/Parsel numarası 1588/11 olan sokağın, bölge yerleşime açılırken, bir kişinin malı olduğu ve 1990'lardan beri o kişinin elinde tuttuğu, sonunda da açık artırmaya çıkarıldığı öğrenildi.Geçen yıl sokağı alan Türk, “Evinize ve halen kullandığınız park yerlerine ulaşmak istiyorsanız, kullandığınız bölümü benden satın alabilirsiniz. Bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz” diye mektup gönderdi.Sokakta evi olan ve oradan geçmek, orayı kullanmak, park etmek zorunda olan Almanlar panikte.Sokakta yaşayan 64 yaşındakİ Lydia Saam, “Benim posta kutuma böyle bir uyarı gelince önce bunun 1 Nisan şakası olduğunu sandım. Mesajda 21 Temmuz 2022’den beri Yıldırım S. isimli adamın bu sokağın sahibi olduğu yazıyordu” dedi.Bild am Sonntag gazetesi sokağın Zweibrücken belediyesi tarafından, “ekonomik gerekçelerle” satın alınmadığını duyurdu.Yıllardır sokakta yaşayan Alman ev sahipleri, bu durum yüzünden evlerini de satamadıklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Sokakta yaşayan 74 yaşındaki Marianne Nicolau, “Eşim Alexander ile 15 yıldır bu sokakta yaşıyoruz. Evi satmak istiyorduk ve birçok insanla da görüştük. Fakat bütün bu olaylardan sonra bütün alıcılar yan çizdi” dedi.Nicolau, “Sokakta yaşayan diğer komşular gibi ben de Hunsrück’te yaşayan bir adamın nasıl Zweibrücken’de bir sokağı satın aldığını ve bu kadar yüksek fiyatlarla insanlara sattığını sorguladım” yorumunu yaptı.3 Mayıs'a kadar anlaşma olmazsa, sokağın nasıl kapatılacağı henüz bilinmiyor.Bu caddede oturan Almanlar, çözüm bulmak için toplantılar yapıyor. Alman medyası sürekli takipte.