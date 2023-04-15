Alkolik köpek tedaviye alındı

İngiltere'de Woodside Hayvan Kurtarma Vakfı (Woodside Animal Rescue Trust), bir köpeğe alkol bağımlılığı tedavisi uyguladıklarını duyurdu.
Vakıf çalışanlarının aktardığını göre, evinde sürekli olarak etrafta içki bırakan bir şahsın iki köpeği, bu içkileri içerek alkol bağımlısı haline geldi. Adı açıklanmayan kişi hayatını kaybedince hayvanlar, Devon'daki vakfa teslim edildi. Vakfa teslim edilen köpekler, kısa süre sonra alkol yoksunluğu nedeniyle krize girdi. Köpeklerden biri hayatını kaybederken, labrador cinsi "Coco" isimli diğer köpek hayata tutunmayı başardı.
Vakıf konuya ilişkin açıklamasında "Coco'nun hastalığı çok ciddi ilerledi. Günün neredeyse her saatinde bakıma ihtiyacı vardı.Semptomları alkol yoksunluğuna işaret ediyordu. Nöbet tehlikesini düşürmek ve yoksunluk semptomlarını yatıştırmak için 4 hafta sakinleştirici uygulandı" ifadelerine yer verildi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre bir Vakıf personeli, iki yaşındaki Coco'nun artık ilaç kullanmadığını ve normal bir köpek gibi davranmaya başladığını buna karşın bazı zamanlarda anksiyete yaşamaya devam ettiğini söyledi.
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