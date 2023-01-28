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Aldığı hamburger paketinden 100 bin TL çıktı

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Aldığı hamburger paketinden 5 bin dolar çıktı, parayı geri verdi, 1 ay ücretsiz hamburger yiyecek

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Aldığı hamburger paketinden 100 bin TL çıktı
ABD'de McDonald's'tan yemek satın almak isteyen bir müşteri poşeti açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. 17 Ocak'ta paylaşılan video 2 milyondan fazla kez görüntülendi.
Indiana eyaletinde yaşayan Josiah Vargas, McDonalds poşetinde siparişi yerine 5 bin dolar (94.005 TL) olduğunu gördü.
O anları TikTok'tan paylaşan Vargas, "Bu ne? Bunu neden yapsınlar?" diye sordu.
Vargas daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bana bunu neden yaptınız? Bu parayı ne kadar çok istediğimi biliyor musunuz?"
POŞETİ GERİ VERDİ
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; videoda plastik bir poşette yüzlerce dolar olduğu görülüyor. Vargas paranın aklını çeldiğini söylese de dükkana gidip poşeti geri veriyor.
Vargas bu esnada "Siz burada para mı aklıyorsunuz?" diye şaka da yapıyor.
Parayı görünce epey sevinen çalışanlardan birisi "Aman tanrım, şuna bakın. Sana gerçekten sarılmak istiyorum" diyor.
1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ HAMBURGER YİYECEK
TikTok paylaşımında Vargas, görevlilerin kendisine sarılıp teşekkür ettiğini ve ağladığını da belirtti. McDonald's şubesi, Vargas'ı 200 dolar ve bir ay boyunca ücretsiz hamburgerle ödüllendirdi.
Şubenin sahibi olan Estephan Awad, "Josiah'ın eylemleri hepimiz için bir ilham kaynağı oldu. Bankaya yatıracağımız parayı geri getirdiği için ona sonsuza dek minnettarız" diye konuştu.
 
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