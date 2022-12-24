Aldığı 6 biletin 6'sına da büyük ikramiye vurdu

ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı.
BBC'nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.
Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.
Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.
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