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Afrika'dan uluslararası medyaya maymun çiçeği virüsü tepkisi

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Afrikalı basın mensupları, maymun çiçeği virüsü haberlerinde siyahilerin fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdi. Avrupa ve Kuzey Amerika medyasının siyahi ve Afrikalılara karşı ayrımcı bir yayın politikası izlediği belirtildi

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Afrika'dan uluslararası medyaya maymun çiçeği virüsü tepkisi
 

Yabancı Basın Birliği, Afrika (FPAA) tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü hastalığı haberlerinde Afrikalılara ait fotoğrafların kullanılmaması için uluslararası medyaya çağrı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, maymun çiçeği hastalığı haberlerinin sürekli olarak Afrikalılara yönelik fotoğraflarla verilmesinin kınandığı belirtildi.

Medyanın ırkçılığa karşı çıkması gerektiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika medyasının siyahi ve Afrikalılara karşı ayrımcı bir yayın politikası izlediği savunuldu.

Açıklamada, "Eğer Avrupa ve Amerika'daki maymun çiçeği virüsü salgınından bahsediyorsanız Avrupa ve Amerika'daki hastanelerden fotoğraflar kullanmalısınız" denildi.

Afrikalı medya kuruluşları,  maymun çiçeği hastalığı haberlerinin sürekli olarak Afrikalılara yönelik fotoğraflarla verilmesini kınadı.

Afrikalı medya kuruluşları,  maymun çiçeği hastalığı haberlerinin sürekli olarak Afrikalılara yönelik fotoğraflarla verilmesini kınadı.

Afrika dışındaki medya kuruluşlarında çalışan editörlere çağrı yapılan açıklamada, salgın hastalık ve herhangi benzeri olumsuz durumlarda Afrikalılara ait fotoğrafların kullanılmaması talep edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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