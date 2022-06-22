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Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 920 ölü

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Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 920 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı sayısının 610 olduğu ülkede ölü sayısının artması bekleniyor

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Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 920 ölü

 

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremde en az 920 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı 950 olarak geçtiği can kaybı sayısını daha sonra 920 olarak güncelledi. 

Deprem Pakistan'la Afganistan arasındaki sınırda yaşandı.

Depremin güçlü ve uzun olduğu belirtildi. Afganistan medyasındaki bilgilere 600'den fazla kişi de yaralandı.

 

 Yetkililer ölü sayısının artacağını belirtti. 

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Afganistan ordusu bölgeye helikopterlerle yardım gönderdi. Bölgedeki yaralılar hastanelere taşınıyor. 

Afganistan ekonomisi ülke yönetiminin Taliban'a geçmesiyle daha da kötüleşti. Uluslararası yardımlar kesildi. Afganistan dışilerinden her türlü yardımı kabul edeceklerine dair bir açıklama yapıldı. 

2015 yılında Afganistan - Pakistan sınırında yaşanan depremde çoğu Pakistanlı 399 kişi hayatını kaybetmişti. 

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