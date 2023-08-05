Acı biber yiyip öpüşen çift, Guinness rekoru kırdı

Guinness Dünya Rekorları tarafından 24 Temmuz’da yapılan açıklamada, Jack çiftinin habanero biberi yedikten sonra 15 dakika 6,5 saniye boyunca öpüştüğü bildirildi.
Yetkililer, Mike Jack ve Jamie Jack’in en uzun habanero biberli öpücük rekorunu ele geçirdiğini duyurdu.
Ontario eyaletinde bağlı London’da yaşayan çift, rekor kırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Mike Jack, "Birkaç Guinness Dünya Rekoru kırmıştım ama Jamie de bir tanesini kırmak istedi” dedi.
Mike Jack, dünyanın en acı biberlerinden bazılarını yeme rekorunu elinde tutuyor.
Rekortmen, eşinin toleransını artırmak için yaklaşık bir ay boyunca her gün habanero yeme alıştırması yaptığını kaydetti.
Mike Jack ayrıca, dünyanın en acılı biberlerinden Bhut Jolokia yedikten sonra en uzun süre öpüşme rekorunu kırmak istediklerini de söyledi.
Guinness rekortmeni, benzer bir girişimde bulunmak isteyenlere hazırlıklarını iyi yapmalarını tavsiye etti:
Böyle bir rekor denemeden önce biberlerin acısına dayanabildiğinizden emin olun Başkasının ağzına kusmak istemezsiniz.
Biberlerin ne kadar acı olduğu, Scoville ölçeğiyle belirleniyor. Bu ölçekle özel cihazlarla acıya Scoville derecesi veriliyor ve ne kadar acı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış oluyor.
Acı biberlerle ilgili internet sitesi PepperScale’e göre habanero biberinin Scoville derecesi 100 binle 350 bin arasında değişiyor. Jalapeno biberinin Scoville derecesiyse 2 bin 500’le 8 bin arasında.
Çiftin yemek istediği Bhut Jolokia acı biberinin derecesi 1 milyonu bulabiliyor.
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