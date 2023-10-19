ABD’den İsrail’e tam destek

ABD Başkanı Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e destek verdi. Havalimanında Netanyahu tarafından kucaklanarak karşılanan ABD lideri Biden, hastanedeki füzeli saldırıya “patlama” deyip Filistinli grupları sorumlu tuttu. Biden “Hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, İsrail değil” diye konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıkladı. Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini belirten Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti.

Netanyahu, Hamas'ın DAEŞ'ten daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, ayrıca Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısını güncelledi. İsrail Başbakanı, "7 Ekim'de Hamas, bin 400 İsrailliyi, belki de daha fazlasını öldürdü. İsrail'in arkasında durmaları için diğer ülkelere çağrıda bulunuyorum." dedi.

İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısı düzenledi, ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." dedi.

Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim, yalnız değilsiniz. Hamas saldırısının İsrailliler arasında derin bir yara açtığını biliyorum. Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi ya da mazereti yok. Kongre'den bu hafta İsrail için benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğim." dedi.

Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, "terörist grup" olarak nitelendirdiği Hamas'ın 31'i ABD vatandaşı olmak üzere 1300'den fazla kişiyi katlettiğinin belirtildiğini" dile getirerek Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını, o çocukların neler hissettiğini hayal bile edemediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, İsrail değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle dün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.

İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.



