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ABD'nin güneyinde deniz seviyesi 2010'dan bu yana 12 santimetre yükseldi

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ABD'nin güneyinde deniz seviyesi 2010'dan bu yana 12 santimetre yükseldi
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ABD’de yapılan bir çalışma sonucunda, ülkenin güney ve güneydoğu eyaletindeki kıyılarda deniz seviyesinin 2010’dan bu yana 12 santimetre yükseldiği belirlendi.

Amerikan Meteoroloji Toplumu’na ait İklim Dergisi’nde yayınlanan çalışmada, ABD’nin Meksika Körfezi kıyıları boyunca görülen hızlı deniz seviyesi yükselmesine dikkat çekildi.

Çalışmada, bölgedeki kıyılarda 2010’dan bu yana deniz seviyesinde her yıl yaklaşık 10 milimetre yükselme tespit edildiği, bunun da şimdiye kadar 12 santimetre civarına tekabül ettiği kaydedildi.

Küresel deniz seviyesi yükselme ortalamasının yıllık 4,5 milimetre olduğuna işaret edilen çalışmada, ABD'nin Meksika Körfezi kıyıları boyunca görülen yükselmenin “en az 120 yılda eşi görülmemiş” seviyede olduğu vurgulandı.

Çalışmada, Meksika Körfezi’nin iklim değişikliği kapsamında okyanuslardan daha hızlı şekilde ısındığına, ısınan suların da doğal olarak genişlediğine ve bölgedeki kıyılarda deniz seviyesinin yükselmesine neden olduğuna işaret edildi.

Çalışmayı gerçekleştiren Arizona Üniversitesinden iklim bilimci Jianjun Yin, "ABD’nin güneydoğu kıyısının tamamı ve Körfez kıyıları, deniz seviyesindeki yükselme ivmesinin etkisini hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jianjun Yin, bölgede son yıllarda meydana gelen kasırgaların deniz seviyesini daha da yükselttiğini belirterek, uzun vadede bu yükselmelerin Teksas, Louisiana ve Florida eyaletlerindeki özellikle kıyıya yakın yerleşimler için tehlike oluşturacağına dikkati çekti.

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