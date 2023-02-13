ABD'den 160 kişilik ekip, Adıyaman'da

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri de ABD oldu.

USAID kapsamında ABD'nin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekip, depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'a ulaştı.

160 kişilik uzman ekip, 12 köpek ve 85 tondan fazla özel ekipman ile enkazda kalan vatandaşların çıkarılması için çalışma yürütüyor.

