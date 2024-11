ABD'de Trump zafer ilan etti

Georgia ve North Carolina'dan sonra kritik eyaletlerden Pennsylvania'da da seçimi kazanarak delege sayısını 266'ya çıkaran Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump zafer ilan etti

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump zafer ilan etti. Trump, "Bu Amerika'nın altın çağı olacak" dedi.

Georgia ve North Carolina'dan sonra kritik eyaletlerden Pennsylvania'da da seçimi kazanarak delege sayısını 266'ya çıkaran Trump, zafer konuşmasını Florida'daki kampanya merkezinde yaptı.

Seçimi kazanmak için en az 270 delege kazanmak gerekiyor.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in şu an 218 delegesi olduğu hesaplanıyor.

Seçimin resmi sonuçları henüz açıklanmadı.

Trump kürsüye ABD'nin yeni başkan yardımcısı olacak JD Vance, aile fertleri ve kampanyasının önde gelen isimleriyle birlikte çıktı.

Coşkulu tezahüratlarla karşılanan Trump, "Bu, Amerikan halkı için muhteşem bir zafer ve Amerika'yı yeniden harika yapmamızı sağlayacak" dedi.

"Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız" diye konuşan Trump, ABD'nin "sınırlarını düzelteceklerini", kendisinin ve Cumhuriyetçi Parti'nin tarih yazdığını söyledi.

"Siyasi bir zafer" kazandığını söyleyen Trump, destekçilerine teşekkür etti.

Destekçilerinin bir gün geri dönüp baktıklarında bugünü "hayatlarındaki en önemli günlerden biri" olarak görmelerini umduğunu söyleyen Trump, Cumhuriyetçilerin Senato'yu Demokratlardan geri almalarına atıfla, "Amerika bize benzeri görülmemiş ve güçlü bir yetki verdi" dedi.

Trump, "First Lady" olarak hitap ettiği eşi Melania Trump'a, çocuklarına ve JD Vance de teşekkür etti.

JD Vance de konuşmasında, Trump'ın "tarihin en büyük siyasi geri dönüşlerinden birini" yaptığını söyledi.

-Başkan nasıl seçiliyor?

ABD'de başkan 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

Elli eyalet kurulda nüfusları oranında temsil ediliyor.

Bir kişinin başkan seçilmesi için en az 270 delegenin desteğini alması gerekiyor.

Başkanlık seçimlerinde saat 11:00 itibariyle Trump 266, Harris ise 218 delege kazanmış gözüküyor.

Trump'ın kazandığı eyaletler: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dokota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dokota, Texas, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming.

Harris'in kazandığı eyaletler: California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Washington.

ABD'de yeni başkanın yemin töreni 20 Ocak 2025'te yapılacak.