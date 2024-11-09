KKTC’de turizm kaynaklı net gelirler 2022 yılında 1.162,3 milyon ABD Doları iken, 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 46,88 artışla, 1.707,2 milyon ABD Dolarına yükseldi.

İlgili yükselişte hem kara kapılarından, hem de hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayılarının bir önceki yıla göre artışının yanında, kara sınır kapılarından gelenlerin harcamalarındaki artış da etkili oldu.

Eğitim kaynaklı net gelirler ise 2022 yılında 644,8 milyon ABD Doları iken 2023 yılında yüzde 14,95 artarak, 741,22 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaynaklı girişler, 2022 yılında 138,7 milyon ABD Doları iken, 2023 yılında 336 milyon ABD Doları oldu.

2022 yılında 332,4 milyon ABD Doları olan ikincil gelir dengesi kaynaklı girişler, 2023 yılında 312,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

2022 yılında 0,29 milyon ABD Doları olan sermaye çıkışı, 2023 yılında 15,8 milyon ABD doları oldu.

KKTC ekonomisinden 2022 yılında Finans Hesabı kalemleri kaynaklı net 283,3 milyon ABD Doları, 2023 yılında ise net 44,31 milyon ABD Doları çıkış yaşandı.

Doğrudan Yatırımlar vasıtasıyla KKTC ekonomisine 2022 yılında 418,5 milyon ABD Doları, 2023 yılında ise 843,6 milyon ABD Doları giriş oldu.

GAYRİMENKUL KAYNAKLI YATIRIM İLK SIRADA

2022 ve 2023 yıllarında gayrimenkul kaynaklı yatırım ilk sırada yer aldı ve sırasıyla 394,6 milyon ABD Doları ve 843,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

KKTC’de faaliyet gösteren bankaların yurtdışında yerleşik kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul değerlere yönelik yatırımlarında, 2022 yılında 103 milyon ABD Doları, 2023 yılında ise 206 milyon ABD Doları artış oldu.