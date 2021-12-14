ABD'de hortum büyük bir yıkım bıraktı

ABD'de 6 eyalette etkili olan hortum ve kasırgalar nedeniyle en az 70 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce bina yıkıldı. Enkaz altında arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bir hortumun 365 kilometreden fazla yol kat ettiği tespit edildi

ABD’de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.Yetkililer yaşanan felaket nedeniyle yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.Felakete ilişkin açıklama yapan ABD Başkan Joe Biden, ülkenin tarihindeki en büyük kasırgalardan birine maruz kaldığını söyledi. Biden, ihtiyacı olan insanlara "gereken her şeyi sağlayacağına” dair de söz verdi.Biden, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum, ne gerekiyorsa federal hükümet bunu sağlayacak. Kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere felaketten etkilenenler için çok üzgünüm. Burası Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarımız çok kötü yaralandı ve şu anda ölümüne korkuyorlar, bu yıkıcı. Hortumlar bitene kadar dikkatimin odak noktası bu olacak” dedi.Kentucky Valisi Andy Beshear ise dört hortumun eyaleti yıkıp geçtiğini ve bir tanesinin 365 km’den fazla yol kat ettiğini sözlerine ekledi.Bununla birlikte, ABD’deki hortumlar nedeniyle kaç kişinin yaşamını kaybettiği henüz net olarak bilinmiyor, ancak son bilgilere göre can kaybı sayısı 70’in üzerinde.Son olarak, kasırganın yerle bir ettiği Mayfield kentindeki bir mum fabrikasında çalışan işçilerden 8'inin öldüğü 8’inin ise kayıp olduğu belirtildi.ABD’de hortumlar nedeniyle yıkılan binalar arasında Kentucky'de bir mum fabrikası, Arkansas'ta bir huzurevi ve batı Illinois'de bir Amazon deposu bulunuyor.Colorado merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar’ın paylaştığı uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.