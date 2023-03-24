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ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak

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ABD'de Utah, reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine izin vermeden önce sosyal medya şirketlerinin ebeveyn izni almasını şart koşan ilk eyalet oldu.

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ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak
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Utah Valisi Spencer Cox tarafından dün imzalanan yasa, çocukları çevrim içi olası tehlikelerden korumayı amaçlıyor.

Cox, "Sosyal medya şirketlerinin gençlerimizin ruh sağlığına zarar vermesine artık izin vermeyeceğiz." dedi.

Yasa kapsamında  şirketlerinin, eyaletteki kullanıcıların hesap açmak için 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamasını zorunlu kılıyor.

ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak - 1

HER ÇOCUK İÇİN 2 BİN 500 DOLAR CEZA

Ayrıca, şirketlerin sosyal medya platformunda reşit olmayanlarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellik kullanması yasaklanıyor.

Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

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