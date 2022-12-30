ABD: "Çin uçağı, Güney Çin Denizi'nde ABD uçağını taciz etti"

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait bir keşif uçağını taciz ettiğini açıkladı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasında Pasifik bölgesindeki önleme ve taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Açıklamada, "21 Aralık'ta Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına bağlı J-11 savaş pilotlarından biri Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri RC-135 uçağına müdahale ederken güvenli olmayan bir manevra yaptı." ifadelerine yer verildi.

Tehlikeli taciz anının görüntüsünün de paylaşıldığı açıklamada, Çinli pilotun, ABD'nin RC-135 keşif uçağının önünde tehlikeli bir manevra yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD uçağının, çarpışmayı önlemek için riskli manevralar yapmak zorunda kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine adanmıştır ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm gemilerin ve uçakların güvenliği için gerekli saygıyla uluslararası sularda ve hava sahasında uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz."

ABD gemileri ve uçakları, başta Tayvan Boğazı olmak üzere Çin’in karşı çıktığı birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Çin ordusu ise ABD gemi ve uçaklarını önlemeye çalışıyor.

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