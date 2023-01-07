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AB'ye göre Rusya'nın ateşkes ilanı zaman kazanma çabası

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Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın Ortodoks Noeli dolayısıyla geçici ateşkes ilan ederek toparlanmak için zaman kazanmaya çalıştığını belirtti.

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AB'ye göre Rusya'nın ateşkes ilanı zaman kazanma çabası
: Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın Ortodoks Noeli dolayısıyla geçici ateşkes ilan ederek toparlanmak için zaman kazanmaya çalıştığını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşme hakkında Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, savaşta sahadaki son durumun görüşüldüğü kaydedildi.
Rusya'nın son haftalardaki saldırılarının, ilan ettiği tek taraflı ateşkesle çeliştiği aktarılan açıklamada, barışı tesis etmenin tek yolunun Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu tür somut adımlar olmadığı sürece tek taraflı ateşkes sadece Rusya'nın toparlanmak, askerlerini yeniden toplamak veya hasar görmüş uluslararası itibarını tamir etmek için zaman kazanma çabası olarak görünmektedir." ifadesi yer aldı.
Açıklamaya göre, Borrell ayrıca Kuleba'ya AB olarak Ukrayna'ya siyasi, askeri, ekonomik ve insani desteği sürdürme kararlılığını iletti.
Görüşmede, 23 Ocak'ta yapılacak ve Kuleba'nın videokonferansla katılacağı AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 3 Şubat'ta düzenlenecek AB-Ukrayna Zirvesinin hazırlıklarının da değerlendirildiği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ateşkes kararını Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.
 
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