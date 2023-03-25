Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci evliliğine hazırlanıyor

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, 66 yaşındaki Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyurdu. Çift, Eylül ayında Kaliforniya’da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştı.

Dünya genelinde önemli medya yatırımları olan Murdoch, geçen yıl dördüncü eşi Jerry Hall’dan ayrılmıştı.

Evlilik haberi ile ilgili sahibi olduğu New York Post gazetesine konuşan Rupert Murdoch, “Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum.” dedi.

Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü’nde evlenme teklif ettiğini de ekledi.

Murdoch evlilik teklifi sırasında “çok gergin” olduğunu da anlattı.

66 yaşındaki Ann Lesley Smith ise 14 yıl önce ayrıldığı eşinin de işadamı olduğunu atıf yaptı ve “Bu yüzden Rupert’ın dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz” mesajı verdi.

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, “İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Çiftin düğün töreni yaz sonunda olacak.

Rupert Murdoch; 1956’dan 1967’ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967’den 1999’a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999’dan 2014’e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen Eylül ayında ayrıldı.

