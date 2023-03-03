“8’e yakın deprem olacak”

“Deprem Kahini” lakaplı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’in yeni tahminleri ortaya çıktı. Mart ayının ilk haftasında büyük sismik sarsıntılar bekleyen ünlü deprem bilimci, “hazır olun” diyerek uyardı

Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerde bulundu.

Deprem uzmanı olan Frank Hoogerbeets, “deprem kahini” lakabıyla tanınıyor.

Nokta atışı deprem tahminleriyle ün kazanan Hoogerbeets, uyarılarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayımlayan Hoogerbeets, Mart ayının 3’ü ve 4’üncü günlerine dikkat çekti. Uzman isim, 8 büyüklüğünde bile olabileceğini dile getirdi.

Mart ayının ilk haftasında Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bu olayın büyük bir depreme neden olacağını belirtti.

Yaptığı açıklamada Hoogerbeets, “Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2’sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2’sinde 9 saat içerisinde Dünya’yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.” ifadelerini kullandı.

3-4-6-7 MART KRİTİK

Yaşanacak olan bir depremin en az 8 şiddeti üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağını ifade eden deprem kahini, “Sonuç olarak muhtemelen ayın 3’ü veya 4’ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7’si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz.” dedi.

Sözlerine devam eden Hoogerbeets, “Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6’nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7’nin çok üzerinde, 8’in çok üzerinde bir sismik olay olabilir.” uyarısında bulundu.

