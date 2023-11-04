77 yaşında ağırlık kaldırıyor

Instagram’da 1,8 milyon takipçisi bulunan Joan MacDonald isimli bir kadın, kilo verme serüveniyle Women’s Health US Magazine dergisinin kapağında yer aldı.
Sağlık ve fitness arayışında ne kadar ilerlediğini gösteren MacDonald, “Güçlü olmanın önemini asla küçümsemeyin. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak ‘zor’unuzu seçin. Değişim acısının diğer tarafında büyüme ve fırsatlarla dolu geniş bir dünya var.”
“Zihinsel ve fiziksel güç tuğla tuğla inşa edilmelidir. İster küçük bir günlük rutini uygulamaya koyun ister bir başarısızlıktan ders alın (ve bunu içselleştirmeyin), gücü inşa etmek çabaya değer ve buna dikkat edin… Güvenin bana.” dedi.
“CEHENNEME GİDEN TEK YÖNLÜ BİLET”
Fazla kiloları sebebiyle kalp krizi ve felç riskiyle uğraştığını açıklayan MacDonald, yaşlı ve obez olmanın ne kadar pahalıya mal olabileceğini de belirterek bunu “cehenneme giden tek yön bir bilet” olarak tanımladı.
“Acı dolu ve sonu gelmeyen ilaçlarla dolu bir hayat şaka değil” diye espri yapan kadın, “O karanlık geceye sessizce girmektense proteinimi tartmayı, sebzelerimi yemeyi, adımlarımı takip etmeyi ve spor salonuna sıkı bir şekilde gitmeyi tercih ederim.” diye ekledi.
Spor kıyafetleriyle yaptığı paylaşımı 62 binden fazla beğeni ve yorum alan kadın, artık ağırlığının iki katını kaldırabildiğini de belirtti.
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