7 farklı kimlikle herkesi kandırdı

İngiltere, 20 yılda 7 ayrı kılığa bürünüp 4,5 milyon sterlinlik vurgun yapan Jody Oliver isimli dolandırıcıyı konuşuyor

İngiltere basını, kendi eşi ve çocukları dahil en yakınlarını dahi kandırarak yıllarca farklı kimliklere bürünen ve 4,5 milyon sterlinlik vurgun yapan Jody Oliver isimli dolandırıcının hikayesini manşetlere taşıdı.

38 yaşındayken kendisini 30 milyon sterlinlik servete sahip British Airways pilotu olarak tanıtan, Notting Hill’de villası ve Rolls-Royce’u olduğunu söyleyen adamın o dönemki nişanlısı, Oliver’in bir gün aniden ortadan kaybolduğunu anlattı.

EMLAK KRALI, POLİS, PİLOT, BAŞBAKANIN ARKADAŞI…

İngiliz Sunday Times gazetesi, Oliver’in 20 yılda 7 farklı kimlikle polis, tekne kaptanı, emlak kralı, araba eksperi ve eski Başbakan Boris Johnson’ın yakın arkadaşı kimliklerine bürünüp en yakınlarını bile dolandırdığını yazdı. Haberde, Jody Francis Oliver’in aslında 45 yaşında üç çocuklu, evli ve işsiz bir adam olduğunun anlaşılmasının ardından yakayı ele verdiği ve hapse atıldığı kaydedildi.

