65’lik başkan, 16 yaşındaki kızla evlendi

Brezilya'da Aracauria şehrinin belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşındaki Kauane Rode Dehaini ile evlendi. Tepki çeken evlilik sonrası kayınvalidesine terfi veren 65 yaşındaki Dehaini, görevinden istifa etti

Brezilya'da okuyanların ağızlarını açık bırakan bir evlilik yaşandı.

Ülkenin güneyindeki Parana eyaletine bağlı Aracauria şehrinin 65 yaşındaki belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşındaki Kauane Rode Dehaini ile evlendi.

Altıncı evliliği olduğu öğrenilen belediye başkanının konuşulması bununla da sınırlı kalmadı.

16 YAŞINDAKİ KIZLA EVLENDİ: KAYINVALİDESİNE TERFİ VERDİ

Dehaini, gelininin annesi Marilene Rode'u kentin Kültür ve Turizm Bakanı olarak atadı.

Gelinin teyzesi Elizangela Rode da Ekim 2022'den beri şehrin planlama sekreteri olarak çalışıyordu.

Yaşananların ardından Parana eyalet savcıları tarafından Hissam Hussein Dehaini hakkında soruşturma başlatıldı.

Dehaini'nin bir kamu görevlisi olarak nüfuzunu aile üyeleri için kullanıp kullanmadığı araştırıldı.

Soruşturmanın sonucu henüz netleşmezken, 16 yaşındaki gelinin annesi ve teyzesi Marilene Rode ile Elizangela Rode görevlerinden alındı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Son olarak 16 yaşındaki bir güzellik kraliçesiyle evlenen 65 yaşındaki belediye başkanı, tepkilerin ardından partisinden ayrıldı.

Kauane Rode Camargo isimli genç kızın geçtiğimiz yıl Miss Araucaria yarışmasında gençler kategorisinde ikinci olmuştu.

