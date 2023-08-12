64 yıllık nadide kitap koleksiyonuna 676 milyon TL’lik değer biçildi

İşin uzmanları tarafından "zirve" olarak tanımlanan bir kitap koleksiyonuna sahip adam, kütüphanesini oluşturmak için 60 yıldan fazla zaman harcadı. Şimdi de rekor fiyatla açık artırmada satışa çıkartıyor



Bir parşömen cildinde yer alan metini, Rue de Seine’deki bir satıcıya götüren Brooker’a, elindekinin neredeyse değersiz olduğu söylendi, ancak bu yaşadığı hayal kırıklığı onun coşkusunu azaltmadı. Brooker sonraki 60 yılını dünyanın en nadir kitaplarını biriktirerek geçirdi.

Şimdi 83 yaşında

Uzmanlar, söz konusu kitaplığı bir “toplama becerisi” olarak takdir ettiler ve satışını, son yıllardaki “türünün en önemli müzayedesi” olarak nitelendirdiler.

Chicago merkezli Barbara Oil Company’nin başkanı Brooker, kitaplarını satmanın kendisine acı geleceğini ancak 64 yıl sonra koleksiyonu yeni sahiplerine sunma zamanının geldiğini söyledi.

1959’da Paris’te bir gezinti yaparken Cicero’nun söylevlerinden oluşan bir kitap gören T. Kimball Brooker, eserin güzelliğinden etkilenerek 16. yüzyıldan kalma cildin sahibi olmak için yaklaşık 216 TL (8 dolar ) ödedi.Bir parşömen cildinde yer alan metini, Rue de Seine’deki bir satıcıya götüren Brooker’a, elindekinin neredeyse değersiz olduğu söylendi, ancak bu yaşadığı hayal kırıklığı onun coşkusunu azaltmadı. Brooker sonraki 60 yılını dünyanın en nadir kitaplarını biriktirerek geçirdi.Şimdi 83 yaşında ABD ’li iş insanının, orijinal ciltlerinde 1.300’den fazla 16. yüzyıl Fransız ve İtalyan eserini içeren koleksiyonunun, ekim ayında başlayacak bir dizi Sotheby’s müzayedesinde 676 milyon TL’den (25 milyon dolar) fazla getirmesi bekleniyor.Uzmanlar, söz konusu kitaplığı bir “toplama becerisi” olarak takdir ettiler ve satışını, son yıllardaki “türünün en önemli müzayedesi” olarak nitelendirdiler.Chicago merkezli Barbara Oil Company’nin başkanı Brooker, kitaplarını satmanın kendisine acı geleceğini ancak 64 yıl sonra koleksiyonu yeni sahiplerine sunma zamanının geldiğini söyledi.