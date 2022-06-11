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41 yıl sonra akrabalarına kavuştu

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41 yıl sonra akrabalarına kavuştu
  
 
ABD’de kırk bir yıl önce Florida'dan Teksas'a taşınırken öldürülen Clouse çiftinin o günlerde 1 yaşında olan ve kaybolan kızları, akrabalarına yeniden kavuştu.
1981 yılında yeni evli çift Harold ve Tina Clouse, birkaç ay sonra ormanlık alanda ölü bulunmuş, çiftin 1 yaşındaki çocukları "Bebek Holly" kaybolmuştu.
ABD’nin Houston şehrinde yaşadığı belirlenen 42 yaşındaki bir kadının çiftin kayıp kızları olduğu DNA testleri sonrası tespit edildi.
Teksas başsavcı yardımcısı Brent Webster ise düzenlediği basın toplantısında, çiftin muhtemelen Aralık 1980 ile Ocak 1981 arasında öldürüldüklerini söylerken, çocukları Holly’nin Arizona'da bir kiliseye bırakıldığını bulduklarını söyledi.
Webster, iki kadının Holly'yi kiliseye getirdiğini söyledi.
42 yaşındaki Holly’nin bugünlerde beş çocuklu bir anne olduğu belirtilirken, yetkililer “Holly, DNA testleri sonrasında biyolojik ebeveynlerinin kimlikleri hakkında bilgilendirildi ve geniş biyolojik aileleriyle temas halinde” derken, "Yakında yüz yüze görüşmeyi umuyorlar" ifadelerini kullandı.
Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Bebek Holly'yi yetiştiren ailenin biyolojik ebeveynlerinin öldürülmesinde şüpheli olmadığını söyledi.
Bebek Holly'nin büyükannesi Donna Casasanta ise yaptığı açıklamada, babasının doğum gününde bulunduğu için torununu bulmanın "cennetten bir doğum günü hediyesi" olduğunu belirtti.


 
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