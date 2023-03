39 yaşına kadar okuma-yazma bilmiyordu; Şimdi kitapları en çok satanlar listesinde

39 yaşına kadar okuma yazma bilmeyen kadın, 53 yaşında en çok satan 27 kitap yazdı

39 yaşına kadar okuma yazma bilmeyen ve temizlik görevlisi olarak çalışan İngiliz Yazar Karen Wood, 53 yaşına gelince en çok satanlar listesine giren 27 kitap yazdı.

39 yaşına gelince okuma yazma öğrenen Karen, ilk kitabını o zaman yazdı. Şimdi ise kitaplarının çoğunu tiyatro gösterileri için satıyor.

Kendisine ” Manchester’in Suç Kraliçesi” lakabı takılan Karen, hayatta zor başlangıçlar yapan insanları temsil etmek istediğini söyledi. HarperNorth yayıncılık ile sözleşme imzalayan Karen, Loose Women ve The One Show gibi şov programlarına da katılıyor.

Karen başarısını şu sözlerle ifade etti; “Eğer biraz kendine güvenin ve inancın varsa, hiçbir şey imkansız değil. Hayata kötü başlangıçlaryapan insanları temsil ediyormuşum gibi bir his yaşıyorum. Özellikle çocukları olduğu istediklerini yapamadıklarını söyleyen kadınlara ilham olmak istiyorum. Kendine inanırsan hiç bir şey değiştirilemez değil. Şuan 27. kitabım üzerinde çalışıyorum ve tabi ki hayallerim burada durmayacak. Gerçek kitaplar ve problemler yazıyorum. Bundan dolayı bana Manchester’in Suç Kraliçesi lakabı takıldı. Her zaman taç giymeyi seviyorum.

Yaşadığı konsantrasyon sorunlarından dolayı okulda, okuma yazma öğrenemeyen ve 15 yaşına geldiğinde hamile kaldığı için okulu bırakmak zorunda kalan Karen, 39 yaşındaki temizlik görevlisi olarak çalıştığı sırada kendisine terfi verileceği fakat, bunun için e-mail yazması gerektiği için okuma yazma öğrenmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine okuma yazma kursuna giden Karen, kısa süre içinde okuma yazmayı öğrendi.

Okuma yazmayı öğrendikten sonra hiç bir şeyin imkansız olmadığını anlayan Karen, kitap yazmaya karar verdi. İlk olarak Broken Youth kitabını yazan, kitapları en çok satan yazarlar listesine giren Karen 27. kitabını kısa süre sonra çıkarak.