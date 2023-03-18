34 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde savcılar silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkum edilen ve haksız yere hüküm giyen 57 yaşındaki mahkumun serbest bırakılmasına hükmetti.
Euronews'te yer alan habere göre, Sidney Holmes, Florida'da tutulduğu hapishaneden 34 yıldan fazla bir zaman sonra serbest bırakıldı.
Sidney Holmes, Kasım 2020'de Broward County eyalet savcılığının mahkumiyet inceleme birimiyle temasa geçerek 1988'de işlediği iddia edilen suçla ilgili masum olduğunu belirtmişti.
Florida Masumiyet Projesi, Holmes'un şüpheli haline gelmesine "garip bir dizi koşulun" yol açtığını ileri sürdü.
CNN'de yer alan habere göre eyalet savcılığı davanın son incelemesine dayanarak, "Holmes'un aleyhindeki başlıca kanıt olan görgü tanığının tutarsız teşhisi nedeniyle makul bir masumiyet iddiasında bulunduğuna karar verdiklerini" belirtti.
Mahkumiyet inceleme birimi, davayla ilgili son kararında "Broward eyalet savcılığı, dava bugün sunulsaydı Holmes'u suçlamazdı" şeklinde görüş bildirdi.
Holmes'un serbest kalacağını öğrendiğinde "Umudumu hiç kaybetmedim ve bu günün geleceğini hep biliyordum. 34 yılı aşkın bir süredir ilk kez özgür bir dünyada anneme sarılmak için sabırsızlanıyorum." dediği ifade edildi.
Holmes, 1988'de Broward County'de bir marketin dışında iki kişinin silahlı soyguna uğramasıyla bağlantılı olarak tutuklanmıştı.
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